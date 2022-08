Eagle Pictures acquisisce la start-up "302 Original Content"

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Eagle Pictures, società di produzione e distribuzione di film e serie tv, presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, dalla produzione e acquisizione dei diritti alla distribuzione, ha acquisito il 100% della start-up '302 Original Content' da Emg, società leader nell'offerta di servizi broadcast e media production. Nel ruolo di amministratore delegato di '302 Original Content' viene confermato Giuseppe Saccà, alla guida della start-up dal luglio 2021. Saccà, 39 anni, ha iniziato la sua carriera di produttore co-fondando Pepito Produzioni e negli ultimi anni si è distinto per le sue capacità di talent scout che gli hanno permesso di lanciare opere pluripremiate.

"L'acquisizione di 302 - commenta Tarak Ben Ammar, presidente e principale azionista di Eagle Pictures - allarga ulteriormente il business di Eagle Pictures in un mercato dell'audiovisivo in continua evoluzione. Eagle Pictures, primo tra i distributori in Italia nel secondo trimestre del 2022 con una quota di mercato pari al 22,5%,si conferma una realtà unica nel panorama delle società indipendenti, una major che produce e distribuisce dialogando con tutte le realtà dell'audiovisivo, nel Mediterraneo, in Europa e nel Mondo e che rappresenta in Italia Paramount e MGM, due delle più importanti case di produzione e distribuzione americane. Un benvenuto a Giuseppe Saccà che siamo certi continuerà a svolgere un ottimo lavoro".

302 Original Content, aggiunge Andrea Goretti, ad di Eagle Pictures, "arricchirà la capacità produttiva di Eagle Pictures grazie all'ideazione di contenuti originali e all'avanguardia, con un occhio sempre più attento alle nuove generazioni".

Per Giuseppe Saccà, "entrare a far parte di un gruppo rilevante e glorioso come Eagle Pictures è per me non solo motivo di orgoglio ma anche di stimolo a proseguire la strada già intrapresa da 302 ed ampliarne i progetti pensati per un mercato oggi in forte fase di cambiamento". (ANSA).