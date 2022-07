Ucraina: Hazanavicius, vorrei avere il coraggio di scrivere una commedia

"Se dovessi fare un film sul tema della guerra in Ucraina, vorrei essere così coraggioso da scrivere una commedia, ma certamente sarebbe un film in cui non ci possono essere da una parte i buoni e dall'altra i cattivi". Lo ha detto il regista e cineasta francese Michel Hazanavicius, che il 14 luglio a Gorizia riceverà il Premio all'Opera d'autore nell'ambito del 41/o Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura "Sergio Amidei", organizzato dall'omonima associazione culturale. Di questo premio, che si aggiunge a una corposa lista che spazia dall'Oscar (per "The Artist" film muto del 2012), ai Nastri d'Argento, Hazanavicius afferma di esserne "molto orgoglioso". "Sia perché amo l'Italia, che frequento da sempre per motivi di viaggio e di lavoro - precisa - sia perché sono un fan del cinema italiano, in particolare quello che va dagli anni Quaranta alla metà dei Settanta, ma anche perché è un premio dedicato allo scrivere, che è la mia passione". Tornando su un possibile film sulla guerra in Ucraina, e ricordando di aver ambientato "The Search" (2014) nel contesto del secondo conflitto scoppiato in Cecenia contro i Russi negli anni Novanta, Hazanavicius evidenzia, da regista e sceneggiatore, "che il tema della guerra offre a un autore miliardi di storie straordinarie da raccontare". In fatto di politica e rispetto al sociale, il regista afferma di non avere "una religione dell'impegno politico o sociale, anche si mi è capitato di impegnarmi per la collettività su qualche tema, nel passato come presidente di un'associazione, Arp, dedicata alle questioni professionali di autori e produttori, e oggi a capo della Fenice, attualmente la più grande scuola di cinema in Francia, ma non voglio farlo a tempo pieno e rispetto pienamente gli autori che non vogliono trasmettere alcun messaggio politico o sociale". Dello stato di salute del cinema italiano, Hazanavicius dice che "è diffuso immaginare che il cinema di un altro Paese sia migliore di quello del nostro, ma io credo che il vostro cinema attuale vanti grandi registi e autori, da Bellocchio a Garrone, da Sorrentino a Moretti e a Tornatore". Dopo il successo a Cannes 2022 di "Coupez!", "film che non ha fatto grossi numeri per la situazione globale che stiamo attraversando - ha ammesso il regista - ma di cui sono molto contento", Hazanavicius sta ora lavorando a un film di animazione "che uscirà nella primavera del 2024", tratto dal racconto "La plus précieuse des marchandises", del drammaturgo e scrittore Jean-Claude Grumberg , e alla regia teatrale di "Park Your Car in Harvard Yard" di Israel Horovitz (1939-2020), lavoro che metterà in scena a Parigi a settembre con la consorte, l'attrice Bérénice Bejo.