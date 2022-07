Del Brocco, in sala con 01 da Spielberg a Il colibrì

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il semiautobiografico The Fabelmans di Steven Spielberg; ma anche Il signore delle formiche di Gianni Amelio, sulla storia di Aldo Braibanti e Dante di Pupi Avati, entrambi con un uscita a settembre (non si può non pensare a Venezia). Il ritorno di Matteo Garrone, con Io Capitano, Marco Bellocchio (La conversione), Susanna Nicchiarelli (Chiara), Nanni Moretti (Il sol dell'avvenire) Roman Polanski (The Palace), Michele Placido (L'ombra di Caravaggio) , Florian Zeller (che rinnova dopo The father il sodalizio con Anthony Hopkins, per The son), e dei Manetti Bros, con il secondo capitolo della loro trilogia su Diabolik e un nuovo attore, protagonista, Giacomo Gianniotti, romano che ad Hollywood è entrato nel cast di Grey's Anatomy.

L'adattamento del romanzo premio Strega di Sandro Veronesi Il colibrì di Francesca Archibugi , l'attesissimo Killers of the flower moon di Martin Scorsese, con Robert de Niro e Leonardo DiCaprio, e il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, in Viaggio, "un film molto forte e toccante, politico, che racchiude una serie di momenti dei viaggi e dei discorsi di Papa Francesco" anticipa l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco. Sono fra i 24 titoli della prima parte del listino 2022/2023 (da settembre a Natale) di 01 Distribution, che domani verrà presentato alle Giornate professionali di Riccione.

Un listino "che vede al centro i grandi autori, un concetto su cui puntiamo sempre di più. Vogliamo fare film importanti che raccontino storie del nostro Paese del presente o del passato, un mix che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni, senza tralasciare nuovi talenti" spiega Del Brocco. Un insieme di titoli "con un peso specifico, per cercare di stimolare il pubblico a tornare in sala a vedere un certo tipo di cinema italiano, non solo i blockbuster americani - aggiunge - Guardiamo tutti con occhi molto preoccupati all''autunno. Se non torna quel pubblico adulto, over 35 anni, che ancora manca, toccherà fare profondissime riflessioni". Intanto una buona notizia arriva dal Senato dove è stata calendarizzata per domani la mozione di senatori di varie forze politiche, da Gasparri a Zanda, per tutelare l'attività delle sale cinematografiche.

(ANSA).