Cinema: Charlize Theron a Trieste per riprese The Old Guard2

(ANSA) - TRIESTE, 04 LUG - Stamattina presto sono iniziate lungo le Rive a Trieste le riprese di The Old Guard 2, nel cui cast ci sono, tra gli altri, Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor, che avrebbero già partecipato ai primi ciak. Ma tra i protagonisti figura anche Uma Thurman, che sarebbe attesa in città, e l'italiano Luca Marinelli.

The Old Guard 2 è il sequel del film girato per Netflix la cui regia è affidata, in questo caso, a Victoria Mahoney, e la cui uscita è prevista per il prossimo anno. (ANSA).