In sala Il giorno più bello, remake con Luca e Paolo

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Attenzione ai remake. Specie quando l'originale è pieno di ritmo e si chiama C'EST LA VIE - PRENDILA COME VIENE di Éric Toledano e Olivier Nakache, registi di QUASI AMICI e re del feel-good movie alla francese. Nonostante questo IL GIORNO PIÙ BELLO di Andrea Zalone, in sala dal 9 giugno con 01, ha accettato la sfida e pur ricalcando con grande coraggio quella commedia pluripremiata, riesce solo raramente a ricreare la sua magia. E questo nonostante la collaudata coppia di Luca e Paolo e il cameo di Carlo Buccirosso.

Protagonista del film Aurelio (Paolo Kessisoglu), wedding-planner dell'azienda di famiglia, 'Il giorno più bello', un cinquantenne che si trova ad una svolta. Innamorato di Serena (Valeria Bilello), sua collaboratrice, vuole mollare tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Ma, prima di fare tutto questo, ha due mission: vendere la sua azienda e convincere Serena a divorziare da Giorgio (Luca Bizzarri), da sempre suo amico. Quando si fa avanti un possibile acquirente, il Dottor Musso (Carlo Buccirosso), ad Aurelio non resta che organizzare l'ultimo matrimonio della sua carriera, quello tra due rampolli dell'alta borghesia, Pier (Stefano De Martino) e Chiara (Fiammetta Cicogna).

Sennonché, il giorno stesso del ricevimento, scopre che il padre della sposa è proprio Musso. Così quella che avrebbe dovuto essere una festa di routine deve trasformarsi nel matrimonio del secolo. Riuscirà la scalcagnata compagnia di collaboratori dell'azienda a compiere l'impresa? (ANSA).