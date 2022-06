Jada Pinkett Smith, spero che Will e Chris Rock facciano pace

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Jada Pinkett Smith spera che il marito Will Smith e il comico Chris Rock, da lui preso a schiaffi la notte degli Oscar, possano fare pace. "E' la mia più profonda speranza - ha detto l'attrice - che abbiano l'opportunità di parlare e riconciliarsi". Jada ha aperto con questi commenti un episodio del suo Red Table Talk con al centro l'alopecia, il disordine immunitario che le ha provocato la perdita dei capelli. Nell'ultima notte degli Oscar, senza saperlo, Chris Rock aveva toccato un tasto dolente facendo una battuta sul taglio "alla G.I. Jane" dell'attrice e scatenando l'ira del consorte che era scattato in piedi prendendolo a schiaffi sul palcoscenico. Finora Jada non si era espressa sull'incidente che è costato a Smith dieci anni di ostracismo da tutte le manifestazioni dell'Academy: "Lo stato del mondo ha bisogno di loro. Tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, oggi più che mai", ha detto a proposito della auspicata riconciliazione: "Fino a quel momento Will e io continueremo a fare quel che abbiamo fatto per gli ultimi 28 anni: capire questa cosa chiamata la vita assieme".

