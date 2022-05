Cannes, il programma del 24 maggio

Se amate il minimalismo realista dei Fratelli Dardenne questo sarà il vostro giorno (a Cannes, una sicurezza); se scommettete sulla maturazione definitiva di Mario Martone e sulla sua consacrazione internazionale, preparatevi a fare il tifo. Se siete stregati dal fascino di Louis Garrel sarà lui l'eroe di giornata. Ma attenti alle sorprese: da Cannes si può uscire vincitori entrandovi da sconosciuti.

Martedì peraltro il festival festeggia i suoi 75 anni di vita con un gala che si vorrebbe memorabile

. - NOSTALGIA di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, Sofia Essaïdi, Tommaso Ragno. IN CONCORSO. Il ritorno a Napoli di uomo che ha trascorso la sua infanzia nei "bassi", se ne è allontanato dopo un fatto di sangue e vi ritrova da adulto l'amico d'infanzia ancora legato al malaffare. Dal romanzo di Ermanno Rea.

- TORI ET LOKITA di Jean-Pierre e Luc Dardenne con Pablo Schils, Joely Mbundu, Charlotte De Bruyne. IN CONCORSO. L'impossibile battaglia per essere accettati nel Belgio di oggi di due ragazzini africani legati da un'amicizia indissolubile. Lo sguardo lucido e impietoso dei due maestri/fratelli continua ad essere alimentato da una inguaribile tenerezza per chi non è accettato.

- L'INNOCENT di e con Luis Garrel e con Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant. FUORI CONCORSO. Abel non può accettare che sua madre, vitale sessantenne, abbia deciso di risposarsi e per di più con un detenuto. Il ragazzo, aiutato da Clemence la sua migliore amica,le tenta tutte per dissuadere la madre e proteggerla da questa follia. Finché non si trova faccia a faccia con il promesso sposo. La sua visione della vita sta per essere sconvolta.

- METRONOM di Alexandru Belc con Şerban Lazarovici, Mara Bugarin, Vlad Ivanov .UN CERTAIN REGARD. Con questo film si ripiomba nel clima cupo, minaccioso dell'epoca di Ceausescu e della sua terribile polizia segreta. L'anno è il 1972 e Ana ha 17 anni. Con alcuni amici decide di inviare una lettera alla radio clandestina Metronom, ma sono spiati dalla Securitate che irrompe a casa.

- THE SILENT TWINS di Agnieszka Smoczynska con Letitia Wright, Tamara Lawrance, Eva-Arianna Baxter. UN CERTAIN REGARD. Gli anni sono gli stessi, i tristi '70, ma questa volta lo sfondo è il Galles nella casa in cui si sono rinchiuse, facendo muro contro il mondo, due sorelle gemelle fusionali. June e Jennifer si costruiscono un universo parallelo ma le conseguenze sono imprevedibili.

- FUNNY PAGES di Owen Kline con Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Josh Pais. QUINZAINE DES REALISATEURS. Ennesima storia di formazione, questa volta centrata su un disegnatore adolescente che decide di rinunciare a tutto per ritrovare se stesso.

- LE BARRAGE di Ali Cherri con Maher El Khair. Lavoratore stagionale vicino alla grande diga di Merowe, nel cuore del Sudan, Maher ogni notte cammina nel deserto e vi costruisce una misteriosa casa di fango, forse un tempio devozionale. Quando esplode la rivoluzione sudanese, anche la casa sembra prendere vita… Scritto con un narratore tentato dalla suggestione del paranormale come Bertrand Bonello, il film del libanese Ali Cherri porta lo spettatore in un mondo magico e sospeso, come l'Africa tra ieri e oggi.

- FOGO FATUO di Joao Pedro Rodrigues con Anabela Moreira, Margarida Vila-Nova, Miguel Loureiro. QUINZAINE DES REALISATEURS. Sul suo letto di morte il vecchio Alfredo ricorda i suoi trascorsi giovanili quando sognava di fare il pompiere e veniva cresciuto dall'istruttore Alfonso. Finché un giorno fu il fuoco a impadronirsi di loro.

- LA JAURIA di Andrès Ramirez Pulido con Jhojan Stiven Jiménez Arboleda, Maicol Andrés Jimenez Zarabanda. SEMAINE DE LA CRITIQUE. Rinchiuso in un riformatorio nella foresta colombiana l'adolescente Eliù sconta la pena per un crimine commesso insieme al suo amico El Mono. Quando però i due si ritrovano nuovamente insieme, l'influenza dell'amico più grande rischia di perdere definitivamente Eliù.