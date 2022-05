Cannes: contro i femminicidi, protesta femminista su red carpet

I nomi di 129 donne che sono state uccise dai mariti e dai compagni, vittime della violenza domestica, erano scritti sul lungo lenzuolo bianco srotolato a sorpresa sul red carpet di Cannes. E' stata un'azione delle femministe del movimento "Les Colleuses".

La protesta durante la Montee des Marches per il film in concorso Holy Spider di Ali Abbasi.

Oggi al festival passa in proiezione speciale un documentario francese, RIPOSTE FEMINISTE di Marie Perennes e Simon Depardon che racconta proprio la violenza sessista e le aggressioni quotidiane attraverso le azioni delle autrici di una campagna di azione particolare: di notte, armate di lenzuola bianche e vernice nera tappezzano le strade con messaggi di sostegno alle compagne, denunciando il femminicidio.