Cannes, da Rosi a Marcello i nuovi documentari Rai

(ANSA) - CANNES, 19 MAG - Pietro Marcello va sull'Ultimo Fronte, quello della battaglia di Stalingrado e della ritirata di Russia, Roberto Minervini lavora sui Dannati, ambientato nella guerra di Secessione americana e con per la prima volta anche attori, Gianfranco Rosi è In Viaggio (top secret), Fabrizio Ferri fa un ritratto di Elisabetta II in Portrait of the Queen in occasione del Giubileo dei 70 anni di regno, Marco Ponti racconta La bella stagione, quella della Sampdoria che vinse lo scudetto nel 1990-1991 e in cui Mancini e Vialli divennero amici per la vita e infatti lo sono ancora oggi. E poi ancora Il viaggio degli eroi di Manlio Castagna, l'avventurosa storia della Nazionale di Bearzot di cui l'11 luglio ricorrono i 40 anni dalla travolgente coppa del Mondo.

Sono alcuni dei trenta progetti, in cantiere per Rai Cinema, di documentari, anzi di 'film della realtà' come preferiscono chiamare quel genere di cinema che la stessa Rai ha contribuito decisamente a rilanciare a partire almeno dal 2010. Di questi trenta, 10 sono stati presentati all'Italian Pavillion nell'ambito del festival di Cannes, ospite d'onore Pietro Marcello, il documentarista e regista italiano che sta presentando con successo alla Quinzaine des Realisateurs Le Vele Scarlatte, con due proiezioni sold out e che proprio il cinema del reale ha nel cuore anche quando usa attori e fa storie di finzione. Ora tornerà all'amata "passione per gli archivi storici" per realizzare L'Ultimo Fronte, "un progetto a cui lavoro da 20 anni e che finalmente posso preparare anche se capita in piena guerra e forse renderà ancora più difficile rintracciare i materiali russi". Al centro del nuovo film lo scontro dall'estate del '42 all'inverno del '43 a Stalingrado, in quella che fu la più lunga e sanguinosa battaglia della Seconda Guerra Mondiale, diventato mattatoio per gli uomini dell'Asse. (ANSA).