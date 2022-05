Aspettando Maverick, apre la 'Top Gun House'

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Mentre Cannes è in fibrillante attesa di Tom Cruise, sulla spiaggia di Oceanside apre la 'Top Gun House', l'iconica casa di Charlie di Top Gun. L'affascinante casa vittoriana si trova proprio, come nel film con Tom Cruise, circa 40 miglia a nord di San Diego ad Oceanside. Costruita dal dottor Henry Graves nel 1887, dopo le riprese del film nel 1986 era in stato di totale abbandono.

Grazie ad un meticoloso lavoro di restauro conservativo, ad opera del gruppo S.D. Malkin Properties, Inc. - società di Scott Malkin, fondatore di Value Retail, che ha creato e gestisce The Bicester Collection di cui è parte Fidenza Village - questo pezzo di storia del cinema ha recuperato gli antichi fasti. L'apertura della Top Gun House arriva giusto in tempo per il lancio, al Festival di Cannes, del film Top Gun: Maverick, attesissimo sequel dell'iconico film. All'interno della Top Gun House inaugura the HIGH-pie, un progetto culinario realizzato dalla chef Tara Lazar che propone interpretazioni originali delle "pie", le tipiche torte americane ripiene. Il cottage ospita anche una serie di memorabilia di Top Gun per la gioia dei nostalgici di Maverick e Goose, fra i quali una fedele replica della Kawasaki Ninja ZX900 che Tom Cruise guidava nel film.

Per gli aspiranti Maverick in cerca di avventure adrenaliniche sull'oceano, il Mission Pacific Hotel offre anche un pacchetto a tema Top Gun, con tanto di experience "The Need for Speed", con ospitality, lancio col paracadute sulla spiaggia di Oceanside con ex aviatori della Marina e lezioni private di surf con tavola personalizzata. (ANSA).