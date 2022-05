Doctor Strange vola anche in Italia, 9 milioni in sei giorni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia conquista il pubblico e domina (anche) il box office italiano con un incasso di quasi 9 milioni di euro in sei giorni di programmazione (oltre 2 milioni di Euro solo nel primo giorno). Nelle sale italiane dal 4 maggio, il lungometraggio diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige si è posizionato, nel nostro mercato, come miglior opening del 2022 e secondo miglior opening di maggio di tutti i tempi. "Il risultato raggiunto da Doctor Strange nel Multiverso della Follia in un solo giorno di programmazione e ora in meno di una settimana testimonia quanto il pubblico italiano apprezzi l'esperienza in sala e quanto sia forte il legame con il Marvel Cinematic Universe", ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece. "Siamo felici di poter continuare a sostenere le sale cinematografiche grazie a nuovi attesissimi titoli in arrivo nei prossimi mesi estivi, come l'avventura Disney e Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz e il film Marvel Studios diretto da Taika Waititi Thor: Love and Thunder. Dopo il recente successo della Marvel Multiverse Experience, un percorso immersivo ispirato ai mondi di Doctor Strange, Disney Italia è già all'opera con nuove idee e iniziative per promuovere e valorizzare le prossime uscite cinematografiche nel nostro Paese: non vediamo l'ora di condividerle con il pubblico e con i fan". Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell'ignoto con Doctor Strange che, con l'aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario. Il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron. (ANSA).