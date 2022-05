Banfi, torno al cinema e sogno 'Un borghese piccolo piccolo'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Lino Banfi torna al cinema in un ruolo da protagonista in Vecchie canaglie, esordio alla regia dell'attrice e autrice Chiara Sani: "un film per persone fragili che mi auguro si trovi lo spazio magari all'aperto anche per una proiezione gratuita per persone che vivono ai margini". Nel corso della presentazione oggi alla Casa del cinema di Roma Banfi dice: "non ho mai ricevuto un David di Donatello, ma ho incontrato papa Francesco che mi ha regalato un libro con una dedica 'al mio amico Lino Banfi, nonno d'Italia', qualcosa avrò raccolto. Dopo tante pellicole, televisione, mi piacerebbe - confessa Banfi - fare un cattivo, Il 'Borghese Piccolo Piccolo' di Sordi, magari riscritto da me, o meglio un uomo mite, a cui ne fanno di tutti i colori, a un famigliare, una moglie, un figlio, una sorella, che diventa una belva e si vendica".

Il 'nonno d'Italia', nel film in Vecchie Canaglie è a capo di una simpatica combriccola di vecchietti, si troverà suo malgrado a salvare la casa di riposo in cui vive dalle mire della cinica proprietaria, ritrovando, e facendo ritrovare, un'energia e un entusiasmo apparentemente sopiti. Una commedia piacevole ma anche avventurosa, con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato "il tema - dice - di una terza età troppo spesso messa da parte dal ritmo frenetico della vita di oggi".

"Diventano dei piccoli delinquenti, ma sanno che vista l'età non sono perseguibili". Il leader è interpretato da Lino Banfi che chiama il figlio dall'Estero. Questi è un po' un delinquente di professione, un cialtrone interpretato da Greg». Ad affiancarlo in scena ci sono Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Gino Cogliandro, Federica Cifola, Noemi Gherrero, Gianni Fantoni e la stessa Chiara Sani. Prodotto e distribuito da Orange Film, con il supporto del Ministero della Cultura ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, Vecchie canaglie arriverà in sala a partire da domani 5 maggio 2022. (ANSA).