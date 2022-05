Rihanna, Bennifer tra grandi assenti al Galà del Met

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - Jennifer Lopez e Ben Affleck, Rihanna e A$ap Rocky, Zendaya, Anya Taylor Joy, Ariana Grande, Dua Lipa: tanti vip, assenti piu' o meno giustificati, hanno disertato ieri il tappeto rosso del Met.

Di Zendaya si sapeva fin dalla vigilia: "Devo lavorare e fare film" aveva spiegato la diva impegnata sui campi di tennis per il suo nuovo film, "Challengers", di Luca Guadagnino. Piu' a sorpresa l'assenza di "Bennifer": Jennifer Lopez e Ben Affleck , ormai ufficialmente fidanzati, sono da giorni in California a cercare casa e hanno deciso di disertare l'appuntamento dove lo scorso settembre si scambiarono pubblicamente un bacio attraverso la mascherina anti-Covid rivelando che tra loro c'era stato un ritorno di fiamma.

Rihanna sta per partorire. Il suo boy-friend e padre del bebe' A$AP Rocky e' stato arrestato qualche giorno fa, accusato di aver partecipato a una sparatoria e rilasciato dietro cauzione di mezzo milione di dollari: non un pedigree' accettabile per essere incluso nella lista degli invitati severamente scrutinata da Anna Wintour. Assente anche Dua Lipa che ieri cantava all'arena O2 di Londra per i suo Future Nostalgia tour.

Tra i vip che non hanno sfilato c'e' stata poi Lady Gaga, veterana di quattro edizioni del gala e che nel 2019 aveva fatto letteralmente uno strip-tease sfilando non uno ma tre diversi vestiti disegnati per lei da Brandon Maxwell in onore della mostra sul "Camp". La star di "House of Gucci", a Las Vegas per una serie di concerti della sua residenza "Jazz and Piano", si e' fatta fotografare invece sull'orlo di una piscina in bikini.

(ANSA).