JLo e Ben Affleck e la 'clausola del sesso'

Fake news o realtà, il presunto contratto prematrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck fa discutere. In particolare, in relazione alla 'clausola del sesso'. Jlo avrebbe chiesto al futuro marito un 'impegno' a fare l'amore quattro volte a settimana. La clausola, sarebbe stata inserita dall'attrice dopo essere rimasta scottata dalle infedeltà del precedente compagno, Alex Rodriguez con il quale era quasi convolata a nozze. Storia naufragata, pare, proprio per i tradimenti di lui