Opere con Gullotta e Elisa finaliste a Tulipani di seta nera

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Vecchio di Dino Lopardo con Leo Gullotta, racconto che affronta il tema della solitudine degli anziani, Pappo e Bucco di Antonio Losito con Massimo Dapporto in cui si tocca l'argomento dell'eutanasia, Seta di Attilio Cusani, videoclip in cui Elisa (anche sceneggiatrice) parla di violenza sulle donne. Sono fra le opere finaliste alla 15/a edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di seta nera, che si svolgerà a Roma dal 5 all'8 maggio. Ricco anche il programma dei titoli fuori concorso, come Ghiaccio di Fabrizio Moro (regista con Alessio De Leonardis); il docufilm Haters e piccoli eroi" di Massimo Franchi e Propaganda il social clip di Cosimo Alemà con Fabri Fibra, Colapesce e Dimartino.

Realizzato dall'associazione di promozione sociale "Università Cerca Lavoro", su idea di Paola Tassone, il Festival, presieduto da Diego Righini, promuove il lavoro di autori provenienti dall'Italia e dall'estero che, attraverso le immagini, rappresentano la diversità, la diversità e la fragilità delle persone e dei luoghi. Un percorso fra temi come le lotte per l'ecologia, la guerra, e contro 'emarginazione. Un Festival della transizione ecologica e sociale, la cui principale "mission" è quella di creare una nuova società solidale, una comunità sensibile ed integrata che impari a sostenere i più deboli e a rispettare l'ambiente che la circonda. (ANSA).