'Le voci sole' con Giovanni Storti premiato a Seattle

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Presentato in anteprima mondiale a Seattle il 21 aprile, 'Le voci sole', opera prima dei registi Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, ha ricevuto il Gran premio della giuria al 48/o Seattle International Film Festival (SIFF) (14-24 aprile). Scritto da Andrea Brusa e prodotto da Andrea Italia per Nieminen Film insieme a Point Nemo ed Èliseo Multimedia, con Luca Barbareschi produttore associato, il film vede protagonisti Giovanni Storti - per la prima volta in un ruolo drammatico -, Alessandra Faiella e Davide Calgaro, con la partecipazione di Federica Cacciola. E' la storia di una famiglia che scopre come la celebrità inaspettata abbia un costo altissimo.

"Nella lavorazione elaborata della costruzione del mondo attraverso abili scelte cinematografiche, esibendo la tecnologia come salvatrice e selvaggia, e - in definitiva - presentando un matrimonio felice tra due partner veri, 'Le voci sole' - questa la motivazione della giuria - ha trasformato le limitazioni esterne in benedizioni narrative".

"Considerando che in concorso sono stati presentati più di quattrocento lungometraggi da tutto il mondo - dice Andrea Italia per Nieminen Film insieme a Point Nemo e a Èliseo entertainment - portiamo a casa un riconoscimento prestigioso per un progetto di cinema indipendente che è stato seguito da più di centomila persone e giudicato da una giuria composta dai più grandi produttori statunitensi. Seattle è una piattaforma di lancio che ha bisogno di un progetto distributivo per poter portare a termine la missione. Ora speriamo di trovare i giusti spazi italiani che sostengano un nuovo viaggio, quello destinato all'incontro con il nostro pubblico, con i nostri giovani".

