Legale Alec Baldwin, rapporto New Mexico "scagiona l'attore"

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Un legale di Alec Baldwin ha detto oggi che il rapporto delle autorità del New Mexico sull'incidente letale sul set del film "Rust" esonera il suo cliente. Nel rapporto, pubblicato ieri, si citano "gravi errori di management" da parte della produzione che avrebbero portato al colpo di pistola fatale che lo scorso ottobre ha ucciso sul set la direttrice della cinematografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. "Siamo grati all'Ufficio per la salute e la sicurezza sul lavoro del New Mexico per aver indagato sulla vicenda", ha detto l'avvocato Luke Nikas sulla pagina Instagram di Baldwin.

"Riteniamo che il rapporti esoneri Baldwin chiarendo che lui pensava che la pistola che li era stata data non contenesse pallottole 'vive' e che la sua autorita' sulla produzione era limitata solo ad approvare cambiamenti nel copione e nel cast". Ieri i produttori di "Rust" sono stati multati pesantemente e altrettanto severamente redarguiti per non aver seguito le norme di sicurezza indispensabili durante la realizzazione di un film. La Rust Movie Production dovrà pagare un totale di 136.793 dollari. (ANSA).