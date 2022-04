Central Park a New York è il set cinema più usato al mondo

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Central Park è il set più usato al mondo nei film. Lo rivela l'ultima analisi di Giggster, società che si occupa della ricerca di location cinematografiche. L'iconico parco newyorkese è stato usato in 352 film e fin dal 1908. Al secondo posto vi è Bronson Canyon in California con 236 pellicole, al terzo Vasquez Rocks Natural Area Park sempre in California con 207, al quarto le cascate del Niagara in Canada con 143, al quinto Trafalgar Square a Londra con 104.

L'Italia viene solo al 17/o posto con Piazza San Marco a Venezia e con 34 film. A livello di Stati Uniti, gli stati più mostrati al cinema sono, New York con 381 film, l'Arizona con 91 e il Massachusetts con 25. In generali i paesi più mostrati nel cinema al mondo sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. (ANSA).