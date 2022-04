Hollywood si piega in Cina,via scena gay da Animali Fantastici 3

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Hollywood si piega di nuovo alla censura cinese. Via ogni riferimento gay da 'Animali fantastici - I segreti di Silente', terzo capitolo dello spin off di Harry Potter. La Warner Bros. ha confermato che è stato tagliato parte Del dialogo tra Albus Silente (Jude Law) e Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) in cui si fa riferimento al loro passato romantico. Si tratta di soli sei secondi su 143 minuti di durata del film, ma sono importanti nella definizione dei personaggi .

Da parte sua la Warner ha sottolineato che lo spirito del film rimane intatto. 'Animali fantastici - I segreti di Silente' è uscito in Cina lo scorso 8 aprile. Il film, ispirato al libro di J. K. Rowling, anche qui come in Harry Potter sceneggiatrice, insieme a Steve Kloves, ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald. (ANSA).