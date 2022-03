Incassi Usa, la coppia Bullock-Tatum supera The Batman

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - The Lost City, la commedia romantica con Sandra Bullock e Channing Tatum, ha incassato 31 milioni di dollari al box office nord americano del week end, detronizzando The Batman, che era rimasto in vetta per tre fine settimana consecutivi.

L'avventura del supereroe della Warner Bros., con Robert Pattinson, ha incassato 20,5 milioni di dollari tra venerdì e domenica, sufficienti per il secondo posto. Finora il film ha rastrellato 332 milioni di dollari in Nord America e 672 milioni di dollari a livello globale.

Al terzo posto, l'epopea di guerra indiana "RRR" - che sta per Roudram Ranam Rudhiram - ha debuttato con 9,5 milioni di dollari. (ANSA).