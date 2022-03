il corto "Il Mai Nato" a Los Angeles, Italia Film Festival

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Il Mai Nato", cortometraggio diretto da Tania Innamorati (autrice anche dello script) e Gregory J.

Rossi, è stato selezionato al "Los Angeles, Italia Film Festival" e sarà visibile sia in Italia che negli Stati Uniti, sulla piattaforma Mymovies da lunedì 21 fino alle 17:30 di giovedì 24 marzo - ora italiana - nella sezione dedicata al Festival. Prodotto dal gruppo tutto al femminile Le Bestevem in collaborazione con Nero Film e da Roberto Benuzzi e distribuito da Premiere Film, "Il Mai Nato" è un mockumentary di 20 minuti che racconta, attraverso la voce dei media e di alcuni testimoni, l'epopea di Sarò Messina, il primo e unico bambino che si è rifiutato di nascere, barricandosi nell'utero materno per ben 18 anni come forma di protesta sociale e diventando un simbolo per le persone di tutto il Mondo. Un finto documentario per affrontare, in modo ironico, avvalendosi degli stilemi dell'assurdo e del naturalismo magico, le storture della società contemporanea, ponendo un dubbio esistenziale e sociale che si è affacciato almeno una volta nella mente di ciascuno di noi: "ha senso nascere in un mondo come questo?" Una domanda banalissima che mai come oggi è importante porsi e che mai come oggi esige una risposta. Il Mai Nato è stato proiettato in anteprima mondiale al Bellaria Film Festival e ha vinto l'Audience Award al Festival Afrodite Shorts. Il festival "Los Angeles, Italia", alla sua 17/a edizione, è un evento-vetrina del cinema italiano negli USA, patrocinato dal ministero degli Affari Esteri e con il sostegno del ministero della Cultura, del Consolato Generale Italiano, dell' Istituto Italiano Di Cultura di Los Angeles e di altri prestigiosi partner. (ANSA).