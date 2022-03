Cinema: Pesce e Roia, sono Bud Spencer e Terence Hill 2022

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Tra i generi doc 'tutti italiani', troviamo sicuramente gli "spaghetti western", i "poliziotteschi" e, non ultimo, i film di Bud Spencer e Terence Hill, fenomeno tutto nostrano che ha fatto crescere, tra birra, pugni e salsicce, generazioni di bambini, e non solo. Ora dal 23 marzo, in sala con Lucky Red, arriva una rivisitazione di ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO, loro film cult del 1974, diretto questa volta da YouNuts! (duo di registi composto da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e con nel cast Edoardo Pesce (nei panni di Bud Spencer), Alessandro Roia (in quelli di Terence Hill), Christian De Sica (in quelli del cattivissimo Torsillo) e Alessandra Mastronardi, ovvero l'intrigante Miriam capace di minacciare con un coltello alla gola per un nonnulla. "Motivo del successo di Bud Spencer e Terence Hill? C'era allora un ottimismo meraviglioso e in questo momento così brutto questo fa bene - dice stamani Christian De Sica -. Quella coppia era comunque una ciambella venuta con il buco - continua- come quella di io e Boldi, o di Jerry Lewis e Dean Martin. un coppia che mi ricorda comunque i tempi belli, pieni di ottimismo e povertà, in cui Aldo Fabrizi diceva: 'oggi se magna er pollo'. È quando poi si sta bene - scherza De Sica - che arriva Michelangelo Antonioni con i suoi 'mi fanno male i capelli".

Nel film di YouNuts!, Carezza (Pesce) e Sorriso (Roia) devono mettere mano al furto della mitica automobile Dune Buggy, rossa con tettino giallo, sottrattagli dal perfido Torsillo (De Sica), speculatore edilizio senza scrupoli. Sullo sfondo di un piccolo circo, i due avranno come alleata la pericolosa Miriam (Mastronardi) anche lei acerrima nemica di Torsillo. (ANSA).