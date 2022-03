Bafta, l'Italia a bocca asciutta

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Italia a bocca asciutta ai Bafta, gli oscar inglesi. Niente da fare per E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che era candidato come miglior film straniero (il premio è andato a Drive My Car di Ryûsuke Hamaguchi) e per il miglior casting con Massimo Appolloni e Annamaria Sambucco (la British Academy of Film and Television Arts gli ha preferito West Side Story, in corsa con Cindy Tolan).

Per l'Italia erano in gara anche Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di Cyrano: i riconoscimenti sono andati rispettivamente a Crudelia (Jenny Beavan) e a The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh). Nella categoria miglior film di animazione Luca di Enrico Casarosa è stato battuto da Encanto di Byron Howard e Jared Bush. (ANSA).