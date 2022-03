Vesuvio, quando la vita scorre tra due vulcani

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Far scorrere la vita quotidiana, il lavoro, momenti di divertimento, shopping, ma anche di preghiera, tra il pericolo apparentemente dormiente ma sempre presente del Vesuvio e dell'area dei Campi Flegrei (il campo vulcanico attivo da più di 80.000 anni situato ad ovest di Napoli, che include comuni come Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano e parte del capoluogo). Un viaggio scandito da ritratti di luoghi e volti, in 'Vesuvio - Ovvero: come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani', il documentario di Giovanni Troilo, prodotto da Dazzle Communication e distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che dopo il debutto al Noir In Festival, è in arrivo con un'uscita evento dal 14 al 16 marzo in sala e prossimamente su Sky. "L''idea è nata dall'aver letto con Matteo Billi, coautore del soggetto, un articolo sul pericolo e l'alto numero di morti che potrebbe esserci con un'eruzione del Vesuvio - spiega all'ANSA Troilo -. Avevamo inizialmente pensato a girare un mockumentary su un'immaginaria messa in atto del piano di evacuazione. Però appena arrivati ci siamo resi conto di come la realtà fosse molto più forte della fantasia: infatti non solo stavano facendo, proprio in quel periodo, una macro prova di evacuazione in quelle zone, con tanto di comparse, ma abbiamo scoperto storie vere molto più interessanti da raccontare". Così Troilo ci immerge in una mappa di tante vite e attività, tutte a pochi km dalle due aree vulcaniche. Si va da una clinica ostetrica al canale privato Tv Paradise che si popola quando arrivano in concerto le star neomelodiche; dalla pirotecnica Vesuvio alle case dello psicomago Goblin che pensa di avere un contatto con le energie sotterranee; della sensitiva novantenne madame Luigia, che predice una prossima eruzione tra 15 anni, e del contadino Ciro, che vive in una baracca sul fondo del cratere di Agnano. A punteggiare i racconti c'è anche il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che illustra gli scenari di possibili nuove eruzioni nelle due aree (comprendono fino a un milione di persone); le criticità del piano di evacuazione e una sostanziale sottovalutazione del pericolo. (ANSA).