Un grande Dinklage è Cyrano di Joe Wright

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'idea è geniale proprio come il film di Joe Wright: affidare al volto straordinario di un Peter Dinklage da Oscar il ruolo di Cyrano de Bergerac, ovvero un viso pieno di poesia, spirito e dialettica in un corpo senza troppo appeal. E questo nella straordinaria e in parte rivoluzionaria rilettura musical di CYRANO, già alla Festa di Roma e ora in sala dal 3 marzo con Eagle Pictures, a firma del regista de L'ORA PIÙ BUIA e ORGOGLIO E PREGIUDIZIO.

Di scena uno dei più celebri triangoli amorosi di tutti i tempi, portato per la prima volta a teatro da Edmond Rostand a Parigi nel 1897, che si arricchisce questa volta delle musiche non troppo invasive del gruppo indie-rock americano The National e di una location tutta siciliana: il film è stato infatti girato durante la pandemia, a Noto e sull'Etna.

Prodotto da MGM e Working Title Films, il musical, oltre a Dinklage, ha nel cast Haley Bennett (I MAGNIFICI 7, LE STRADE DEL MALE) nei panni di Roxanne, il grande amore di Cyrano, mentre Kelvin Harrison Jr. è Christian, il bel cadetto di cui si innamora la stessa Roxanne. (ANSA).