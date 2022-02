Oscar, in sala vaccinati ma non sul palco

(ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - Dopo lunghe discussioni interne, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso le regole anti-Covid per la cerimonia degli Oscar del 27 marzo: il pubblico in sala del Dolby Theater (2.500 persone tra cui tutti i candidati) dovranno mostrare la prova del vaccino e almeno due test molecolari, mentre per musicisti e presentatori sul palco basterà avere fatto il tampone. Il protocollo più rilassato per le star sul palcoscenico è lo stesso adottato sui set televisivi della contea di Los Angeles.

Quanto alle mascherine, non dovranno indossarle i candidati e i loro ospiti perché ampiamente distanziati in platea, mentre il volto coperto sarà obbligatorio per gli invitati nel mezzanino che saranno seduti fianco a fianco. (ANSA).