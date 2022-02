Star Trek - Il futuro ha inizio, cast si riunisce per film 2023

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Reunion per l'equipaggio dell'Enterprise: Paramount ha annunciato un nuovo 'Star Trek' con il cast del film del 2009 'Star Trek - Il futuro ha inizio', tra l'altro premio Oscar per il miglior trucco. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 22 dicembre 2023.

In attesa di maggiori dettagli, oltre al ritorno di attori come Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña e John Cho, al momento c'è solo un logo con la scritta 'Star Trek'. La regia sarà affidata a Matt Shakman, mentre Josh Friedman e Cameron Squires si occuperanno della sceneggiatura.

Il film sarà il quarto del reboot della serie classica andata in onda tra il 1966 e 1969. Oltre a 'Star Trek - Il futuro ha inizio', ci sono stati 'Into Darkness - Star Trek' (2013) e 'Star Trek Beyond' (2016). (ANSA).