Dopo accuse Dinklage, Disney rivedrà approccio remake Biancaneve

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - Le accuse di Peter Dinklage contro il prossimo remake di Biancaneve e i sette nani sono all'attenzione della Disney. Prendendo atto della situazione e anche dell'attuale contesto, in un comunicato ufficiale la cosa di Topolino ha detto che si sta consultando con persone affette da nanismo per prepararsi al film.

Per evitare gli stereotipi del film originale. - si legge - stiamo intraprendendo un approccio diverso a questi sette personaggi e ci stiamo consultando con i diretti interessati (ossia persone affette da nanismo, ndr). Non vediamo l'ora di condividere di più appena si inizierà la produzione del film dopo un lungo periodo di sviluppo".

Ospite del podtcast 'WTF' di Marc Maron, l'attore famoso per la sua interpretazione di Tyrion Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade, e affetto da una forma di nanismo, aveva denunciato che si continua a raccontare la storia di Biancaneve e i sette nani in un certo modo e non ha senso se si vuole essere progressisti. L'ha anche definita 'una fottuta favola arretrata sui nani'. (ANSA).