Cinema: Torino torna in guerra per l'oro di Mussolini

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Carri armati, camion, sacchi di sabbia come difesa: via Verdi a Torino è tornata ai tempi della guerra. Un viaggio nel tempo grazie al set per la nuova produzione Netflix, il film di Renato De Maria 'Robbing Mussolini'.

La pellicola, prodotta dalla Bibi Film, vede nel cast Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. Racconta la vicenda che ruota intorno al presunto tesoro che si dice il Duce avesse con sé durante la fuga e poi scomparso dopo la sua morte. (ANSA).