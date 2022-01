Pasolini, retrospettiva integrale all'Academy Museum Los Angeles

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Cinecittà e l'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles si uniscono nel segno di Pasolini. In quella che è la prima partnership tra le due istituzioni, uno degli artisti italiani più versatili in assoluto sarà celebrato con una retrospettiva integrale in occasione del centenario della nascita (5 marzo 1922, ndr).

Intitolata 'Conoscenza carnale: I film di Pier Paolo Pasolini', la retrospettiva si terrà dal 17 febbraio al 12 marzo all'interno dell'edificio realizzato da Renzo Piano e inaugurato l'anno scorso.

Il programma, che prevede l'utilizzo quasi esclusivo di preziose copie in 35 mm realizzate da Cinecittà, compresi alcuni corti e documentari, inaugura un accordo unico nel suo genere, che prevede la programmazione stabile di rassegne, mostre e attività dedicate al cinema italiano per i prossimi cinque anni, a testimonianza del rapporto più che ventennale che lega le due istituzioni. "L'Italia è il primo paese al mondo a siglare un simile accordo - ha sottolineato Nicola Maccanico, ad di Cinecittà - e siamo orgogliosi di iniziare questo percorso celebrando uno dei nostri migliori intellettuali. Nonostante la sua critica feroce al capitalismo e alla borghesia, Pasolini rimase affascinato dagli Stati Uniti, New York in particolare, come dichiarò in un articolo del 1966 a firma di Oriana Fallaci, e venne ricambiato". La retrospettiva attraverserà i tre periodi principali di Pasolini: la sua reinvenzione del neorealismo italiano come veicolo potentemente lirico per devastanti ritratti della vita moderna (Accattone, Mamma Roma); i suoi scabrosi ritratti della depravazione della società europea (Teorema, Porcile); la sua scioccante Trilogia della vita, una celebrazione dei piaceri primari del sesso ambientata nell'antichità, e la sua antitesi, il devastante e tetro spettacolo horror della Seconda Guerra Mondiale, Salò. (ANSA).