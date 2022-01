Giapponese 'Drive My Car' miglior film 2021 per critici Toronto

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - L'associazione dei critici di Toronto ha scelto "Drive My Car" del giapponese Ryusuke Hamaguchi come miglior film del 2021. Tratto da un racconto di Haruki Murakami, il film ha vinto anche come miglior film internazionale e migliore sceneggiatura. "Drive My Car" è uno dei titoli in corsa per gli Oscar del 27 marzo e attualmente nella shortlist dei migliori film stranieri con "E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino". Le nomination per gli Academy Awards sono in programma l'8 febbraio. Jane Campion è stata scelta come migliore regista per "Il Potere del Cane". Olivia Colman ha vinto come migliore attrice in "La figlia perduta" di Maggie Gyllenhaal adattato dal romanzo di Elena Ferrante, mentre la sua alter ego più giovane, Jessie Buckley, è stata scelta come miglior attrice non protagonista.

Premi sono andati anche a Denzel Washington, star di "La Tragedia di Macbeth" di Joel Coen, e a Bradley Cooper come miglior attore non protagonista in "Licorice Pizza" di P.T.

Anderson. (ANSA).