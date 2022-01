La Berlinale 2022, al via il 10 febbraio, si terrà, nel rispetto delle regole del cosiddetto '2 G plus', che prevede l'esibizione di un test negativo anche per i vaccinati, fatta eccezione per chi abbia già il booster.

"Siamo consapevoli della sfida rappresentata dall'incerto andamento della pandemia, ma allo stesso tempo riteniamo che la cultura abbia un ruolo così fondamentale nella società che non dobbiamo perdere di vista questo aspetto", ha fatto sapere la direzione in un comunicato.