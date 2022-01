Gubitosi, a Giffoni riservo 1000 posti in giuria per i vaccinati

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "Ancora una volta viviamo un momento di estrema difficoltà. Siamo stretti nella morsa di questa emergenza sanitaria che non ci molla. Viviamo lo sgomento, quasi l'incredulità nel guardare i dati, leggere il numero dei contagi. Sono giorni che mi chiedo: da genitore dei Giffoner, perché così mi sento, cosa posso fare? Può Giffoni rimanere immobile di fronte a tutto questo? La risposta è ovviamente no, un no che è anche un grido di rabbia, un urlo di dolore. Sento, perciò, di dover fare un appello ai genitori: non abbiate paura, fate vaccinare i vostri figli". Lo sostiene, in una nota, Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni.

Da qui la sua idea: "Ho deciso di riservare cinquecento posti in giuria a tutti i bambini ed i ragazzi campani, di età compresa tra i 5 ed i 12 anni, che mi faranno pervenire, tramite i loro genitori, le certificazioni delle avvenute vaccinazioni. Altri cinquecento posti li riserverò ai ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, provenienti dalla Campania e da tutta Italia, che pure certificheranno di aver effettuato la vaccinazione anti Covid. Non entro nel merito della discussione sull'istituzione dell'obbligo vaccinale, non ci penso nemmeno lontanamente, ma voglio essere un sostegno, un aiuto per le famiglie".

"Posso comprendere il tormento dei genitori che devono scegliere per i propri figli, ma molto più doloroso è doversi rassegnare ad una vita che non è vita se questa viene derubata della dimensione sociale, della condivisione, della possibilità di incontro, di scambio, di confronto. Il Green Pass diventa così un super pass per Giffoni, il lasciapassare perché il sogno della normalità possa finalmente essere esaudito. Sono certo che agendo responsabilmente, tutti insieme, con serietà e senso civico, riusciremo davvero a mettere la parola fine a questo incubo", conclude. (ANSA).