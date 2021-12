E' stato un infarto ad uccidere il regista Jean-Marc Vallée

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Jean-Marc Vallée, il regista canadese di "Dallas Buyers Club" e "Big Little Lies", è morto d'infarto nel suo chalet di Berthier-sur-Mer, una settantina di chilometri da Quebec City. Lo scrive "Deadline Hollywood" rendendo nota la causa del decesso. Quando è morto, Vallée era solo. Aspettava ospiti e, a quanto pare, è morto il giorno di Natale: il suo corpo senza vita è stato trovato da amici la mattina dopo, scrive oggi la "Montreal Gazette". Sarà condotta un'autopsia ma la polizia ritiene fin d'ora che il regista sia morto per cause naturali, ha detto la ex moglie, Chantal Cadieux, in un'intervista a una tv locale.

Vallée era un salutista entusiasta. Non toccava un goccio di alcol e praticava una tecnica estrema di respirazione che richiede di trattenere il fiato per lunghi periodi spesso in condizioni di gran freddo. (ANSA).