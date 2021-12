Monica Bellucci, mostrare le rughe è una forma di libertà

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Mostrare le rughe è una forma di libertà, certo poi ci vogliono i registi giusti per accompagnarti nei passaggi di tempo". Così stamani Monica Bellucci parlando del suo personaggio di Dolores, strega buona in LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2. LE ORIGINI di Paola Randi in sala dal 30 dicembre con 01.

E a chi gli chiede cosa si prova a passare da Malena a la Befana dice l'attrice 57enne con ironia: "La bellezza del mio lavoro è proprio quello di poter continuare nel tempo e i cambiamenti fisici permettono poi di fare ruoli che prima non potevi fare".

Il film, una produzione Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema, ci porta indietro nel XVIII secolo. Qui Paola (Zoe Massenti), ragazzina di strada e ladra di professione si mette contro il malvagio Barone De Michelis (Fabio De Luigi), nemico numero uno delle streghe, un gobbo sempre accompagnato dal fidato Marmotta (Herbert Ballerina).

Dolores, strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salverà Paola da un rogo già acceso.

Non solo. Sarà sempre la strega interpretata dalla Bellucci con un magico e prolungato apprendistato ad iniziare la ragazzina a diventare quell'icona di Natale che è la Befana. (ANSA).