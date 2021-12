39/a edizione "Primo Piano sull'Autore-Festival Pianeta Donna"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 DIC - E' in corso a Perugia - venerdì scorso l'inaugurazione - la 39/a edizione di "Primo Piano sull'Autore-Festival Pianeta Donna" sul tema "La Donna nel Cinema: dalla seduzione alla presa di coscienza", kermesse cinematografica diretta e creata da Franco Mariotti, che proseguirà nell'arco temporale delle prossime due settimane, nei giorni di martedì 14, venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 dicembre.

Ventinove opere in totale - sette film, 13 cortometraggi (anche due videoclip musicali) e sette documentari - sono in concorso nelle rispettive categorie. Ci sarà anche un film omaggio alla madrina di questa edizione, Barbara Bouchet, e un altro in omaggio a Giuliana Gamba.

Le opere presentate in cinque giorni di programmazione, saranno fruibili a titolo gratuito a Perugia al Cinematografo comunale Sant'Angelo, dove il Festival è tornato in presenza.

La manifestazione - spiegano i promotori - rivolgerà un "doveroso ed attento omaggio a grandi Maestre dietro la macchina da presa ed a dive immortalate dalla stessa".

Il corto, di Caterina Ponti, che ha aperto l'edizione di quest'anno, è "Il Cantico delle Creature" di San Francesco d'Assisi presentato per la prima volta in assoluto in una versione inedita, un'edizione originale in cui la poetica lode&preghiera del Santo Patrono d'Italia è recitata in lingua sarda. (ANSA).