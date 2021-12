La nuova DeAPlaneta Entertainment

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - DeAPlaneta e Planeta Junior, entrambe aziende del Gruppo Planeta/De Agostini, si uniscono sotto il marchio DeAPlaneta Entertainment. L'integrazione delle due aziende è il frutto di una riorganizzazione strategica che ha l'obiettivo di consolidare la leadership nel settore dell'intrattenimento, articolare in modo più efficace il modello di business e disporre di maggiore agilità per rispondere alle nuove necessità di un mercato globale e omnicanale.

L'attività si svilupperà in tre grandi aree: i contenuti di fiction, i contenuti per bambini e famiglie e i prodotti interattivi.

Questa integrazione risponde ai processi di trasformazione del settore dell'intrattenimento, in cui i confini tra i pubblici e i generi sono sempre più sfumati, in cui si lavora in mercati globali e in cui le aziende tendono ad adottare modelli di business che promuovono la relazione diretta con il pubblico.

"L'industria dell'intrattenimento è un settore in crescita e in continua evoluzione. DeAPlaneta Entertainment è un'azienda preparata per competere nei mercati internazionali con una concezione globale", afferma Ignacio Segura, direttore generale di DeAPlaneta Entertainment. "Al giorno d'oggi, è necessario seguire un modello di business basato sulla diversificazione, sul trovare nuovi modi per soddisfare le esigenze degli utenti, occupare posizioni solide in più punti della catena di valore e avere una dimensione rilevante. Con questa integrazione, avremo una posizione più competitiva" aggiunge Segura.

DeAPlaneta Entertainment continuerà a puntare sulla produzione e distribuzione di contenuti di qualità, con storie per emozionare ogni tipo di pubblico, ben oltre gli schermi tradizionali.

Attualmente, l'utente cerca esperienze liquide (audiovisive, fisiche e digitali) che combinino creatività, tecnologia e innovazione. La nuova azienda ha un'esperienza di oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di contenuti, da film e serie di fiction e animazione, a prodotti con licenza fino a spettacoli dal vivo, tornei di videogiochi e, più recentemente, sviluppo di Nft e presenza nel metaverso. (ANSA).