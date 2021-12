America Latina, in sala dal 13 gennaio

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Presentato in concorso alla 78.

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il terzo film dei fratelli D'Innocenzo sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 13 gennaio 2022. Con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e con la partecipazione di Massimo Wertmüller è prodotto da Lorenzo Mieli per THE Apartment, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, in co-produzione con Le Pacte, in collaborazione con Sky. Il film, ambientato a Latina, racconta la storia di Massimo Sisti, titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome.

Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un'esistenza improntata all'abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l'imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l'assurdo si impossessa della sua vita. (ANSA).