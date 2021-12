Partì con barcone, ritornerà in Lagos per girare documentario

(ANSA) - PALERMO, 01 DIC - È partita la campagna di crowdfunding per la realizzazione di "Back to Motherland", documentario girato a Lagos, in Nigeria, dal regista nigeriano Shayo Three, in cui Chris Obehi racconterà la sua storia di riscatto e libertà, di determinazione e di nuove possibilità, coronata con la realizzazione del suo sogno: ritornare a casa come artista dopo aver attraversato il mare su un barcone di migranti.

Arrivato dalla Nigeria in Italia nel 2015, Obehi (in Esan "mano dell'angelo") inizia a studiare chitarra; nel 2019 realizza il video di "Cu ti lu dissi" di Rosa Balistreri, che fa il giro dell'Italia. Successivamente, con il team dell'etichetta palermitana 800a Records, Chris avvia la prima campagna di crowdfunding grazie alla quale quale riesce a produrre il mio primo disco, "Obehi", a cui segue il tour nazionale.

"Adesso, dopo tutto questo, torno in Nigeria, a Lagos per produrre nuova musica nella culla dell'Afrobeat, dove tutto è nato - racconta Chris -. Un viaggio che non è solo la realizzazione di un sogno artistico, ma porta con sé un significato molto più grande: ritorno a casa come artista e da essere umano che ha preso in mano la propria vita ed i propri sogni. Un desiderio che nasce anche dalla consapevolezza che le storie di migranti che arrivano dal mare e che riscrivono il loro destino, realizzando i loro sogni e la possibilità di tornare nella propria terra da professionisti, sono ancora troppo poche. Parto, questa volta con un biglietto aereo in tasca, ma non con meno sogni della volta in cui sono andato via da quelle terre. Parto con la gioia di rivedere i posti che conosco, la mia famiglia, le persone che ho lasciato, le strade che ho percorso sin da bambino. Torno a casa per un progetto importante come musicista, pronto ad immergermi di nuovo nella cultura da cui provengo". (ANSA).