No time to die è il maggior incasso 2021 di Hollywood

'No Time to Die' è il film di maggior incasso di Hollywood del 2021. Il 25/o capitolo della saga di James Bond, una produzione MGM -Eon - Universal ha superato nel weekend i 734 milioni di dollari in tutto il mondo mettendolo al top di Hollywood dell'anno e dell'era della pandemia. Ha così superato il precedente leader globale, lo stesso F9 (Fast and Furious 9) della Universal (725 milioni di dollari worldwide e l'unico altro studio a superare i 700 milioni quest'anno). In totale fino ad oggi, l'ultimo turno di Daniel Craig come 007 ha un incasso lordo stimato di 154 milioni a livello americano e $ 579 milioni al botteghino internazionale. Intanto si sono scatenate le anticipazioni e autocandidature per il prossimo film del franchise amatissimo: chi sarà il nuovo Bond dopo Craig? E chi sarà il cattivo di turno? A Esquire Dwayne Johnson su Netflix con il film Red Notice, ha detto che vorrebbe sostituire Craig, mentre Tom Holland e Tom Hardy sono alcuni dei (soliti) nomi ricorrenti. (ANSA).