Festa Roma, Eternals porta Angelina Jolie sul red carpet

Angelina Jolie, la regista Chloé Zhao, gli altri attori Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington: chiusura hollywoodiana per la Festa di Roma che li annuncia sul red carpet dell'Auditorium domenica 24 ottobre per accompagnare l'anteprima di Eternals presentato alla Festa del Cinema e ad Alice nella città. Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il nuovo film Marvel Studios, Eternals di Chloé Zhao (Oscar per Nomadland), chiuderà presso l'Auditorium Parco della Musica il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città. Il terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel - diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar© per Nomadland - porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. (ANSA).