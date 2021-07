Mulholland Drive, 20 anni dopo il mistero del cinema è sempre fitto (PODCAST)

Nella fabbrica dei sogni, Los Angeles/Hollywood, il battito intermittente dell’illusione è parte della realtà, il mistero l’ombra di ogni cosa.

Premiato per la regia a Cannes, eletto come film paradigma del 21mo secolo, Mulholland Drive di David Lynch ritorna sulla Croisette dove fu presentato in anteprima 20 anni fa, in versione restaurata.

Ascolta "Auguri Mulholland Drive, il mistero del cinema secondo Lynch (di Massimo Sebastiani)" su Spreaker.

Lanciò Naomi Watts e il suo tormentato inconscio che precipita nel sogno di un sogno, tra mafiosi sovrappeso, isterie del set, palchi spettrali e scene saffiche di erotismo e sensualità memorabili quanto gli enigmi del film che da vent’anni continuiamo ad affrontare: chi ha raccontato questa storia e perché? Come un nastro di Moebius, il film ritorna alla fine su stesso. E noi, con lui. (Mario Sesti)