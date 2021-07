Beckett di Ferdinando Cito Filomarino. Il trailer

Ecco in anteprima il trailer di Beckett, è il film di Ferdinando Cito Filomarino che aprirà mercoledì 4 agosto la 74esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande. Scritto da Kevin Rice, prodotto da Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril, Gabriele Moratti sarà disponibile su Netflix dal 13 agosto 2021.

Il turista americano Beckett (John David Washington) è in vacanza in Grecia quando si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta...