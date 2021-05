Nastri argento: in testa Le Sorelle Macaluso e L' Isola delle rose

Sette candidature per LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante e, ancora sette, ma nella sezione commedia, per L'INCREDIBILE STORIA DELL'ISOLA DELLE ROSE di Sydney Sibilia. Cinque nomination poi per COSA SARÀ di Francesco Bruni e volano, infine, due opere prime come I PREDATORI di Pietro Castellitto e IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice.

Questi, in estrema sintesi, alcuni dei film in corsa di questa 75.ma edizione dei Nastri d'argento presentate oggi, in remoto, dalla direttrice del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Laura Delli Colli insieme al direttivo.

Per quanto riguarda la premiazione invece non tornerà, causa Covid, anche quest'anno al Teatro Antico di Taormina, ma si svolgerà invece il 22 giugno al Maxxi di Roma. (ANSA).