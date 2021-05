Morto Charles Grodin, fu Fred Wilson nel film King Kong

Addio al Fred Wilson nel film King Kong (1976). A 86 anni è scomparso Charles Grodin. L'attore era malato di tumore al midollo spinale. Tra gli altri ruoli, è stato anche protagonista di film come Il rompicuori (1972), Il paradiso può attendere (1978), Beethoven (1992). Nel 1964 rifiutò il ruolo da protagonista ne Il Laureato, parte assegnata poi a Dustin Hoffman.

Nato a nasce a Pittsburgh in Pennsylvania, Grodin inizia la sua carriera cinematografica con un piccolo ruolo in Ventimila leghe sotto i mari (1954) ma la vera popolarità arriva appunto cin Il rompicuori. L'attore raggiunge l'apice arriva agli inizi degli anni '90 quando interpreta George Newton, nevrotico padre di famiglia, nel film Beethoven e nel suo sequel, Beethoven 2. Nel 1994 recita in My Summer Story, sequel del film A Christams Story. Dopo tredici di pausa, torna sul set per recitare nella commedia The Ex, diretta da Jesse Peretz. Tra gli altri ha lavorato anche con Warren Beatty in 'Heaven Can Wait', Il paradiso può attendere (1978). (ANSA).