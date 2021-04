Oscar: Free, neri vittime polizia, non siate indifferenti

"In media in America la polizia uccide tre persone al giorno, mille l'anno. E sono per la grandissima parte persone di colore. Per favore non siate indifferenti". Così Trevon Free, vincitore dell'Oscar per il miglior corto live action insieme con Martin Desmond Roe, durante il discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la statuetta per Due estranei. (ANSA).