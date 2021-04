Godzilla vs Kong, record pandemia e segnale per il ritorno in sala

Continua la marcia al botteghino di "Godzilla vs. Kong": il record si aggiorna: nei suoi primi cinque giorni di uscita è arrivato a 48,5 milioni di dollari al box office Usa, senza dubbio il più grande debutto dall'inizio della pandemia. Per un totale provvisorio nel mondo di 258 milioni.

Prima di questo fine settimana, "Wonder Woman 1984" aveva avuto il più grande inizio nei primi tre giorni con 16,7 milioni di dollari, seguito da "Tom e Jerry" con 14 milioni di dollari. Ma al di là dei confronti la cosa discriminante è che il filmone sui mostri sta facendo questi milioni di dollari nel momento in cui è anche disponibile in contemporanea agli abbonati HBO Max per di più senza senza costi aggiuntivi (cosa che invece accadrà di Disney+ il 9 luglio con Black Widow) Il successo insomma apre interrogativi sul senso sempre più pallido delle cosiddette 'finestre' (il tempo tra sala e altre fruizioni) ma soprattutto dà speranza agli esercenti sul ritorno del pubblico in sala dopo oltre un anno a guardare i film dal divano da una piattaforma streaming. In Italia Warner lo ha annunciato "per il 2021".