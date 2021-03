Morto Larry McMurtry, Oscar alla sceneggiatura per Brokeback Mountain

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - Larry McMurtry, il prolifico scrittore e sceneggiatore statunitense vincitore di un Pulitzer per il romanzo "Un volo di colombe" (Lonesome Dove) e di un Oscar con Diana Ossana per il copione di "I segreti di Brokeback Mountain' di Ang Lee, è morto a 84 anni. Lo ha annunciato Amanda Lundberg, una portavoce della famiglia, senza precisare dove o di cosa sia morto lo scrittore. Per "Brokeback Mountain" McMurtry aveva anche vinto un Bafta e un Golden Globe. Da alcuni dei suoi romanzi sono stati tratti film di successo Tra cui "Hud il Selvaggio", "L'Ultimo Spettacolo" e "Voglia di Tenerezza". (ANSA).