Golden Globe 2021, premiata Laura Pausini

Esordio all'insegna dell'inclusione per i Golden Globes 2021. Due attori di colore, John Boyega per "Small Axe", e Daniel Kaluuyia per "Jude and the Black Messiah" hanno ricevuto i primi globi d'oro dall'associazione dei giornalisti stranieri a Hollywood, sotto accusa in questi giorni per non aver al loro interno un solo collega nero.

Un Golden Globe per Laura Pausini. "Io Sì" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. L'annuncio oggi ai premi della Hollywood Foreign Press. La canzone è frutto di una collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. "Grazie mille" ha detto Laura nel corso della diretta sulla Nbc.

Catherine O'Hara e' la migliore attrice protagonista di una serie comica televisiva. La serie, "Schitt's Creek" aveva gia' fatto piazza pulita agli Emmy. I Golden Globe premiano il meglio del cinema e della tv dell'ultimo anno in 25 categorie.

Ad Aaron Sorkin il premio per la miglior sceneggiatura in un film drammatico per "Trial of the Chicago 7". Il film di Netflix con Sasha Baron Cohen nella parte del padre degli yippies Abbie Hoffmann e' uno dei favoriti agli Oscar.