Nuovo rinvio per Bond, uscirà l'8 ottobre

Anche James Bond spera nei vaccini: "No Time to Die", la prossima puntata delle avventure di James Bond che sarebbe dovuta uscire nelle sale il 2 aprile, è stata rinviata adesso all'8 ottobre. La ragione è la pandemia da Covid che non accenna a mollare la presa.

Londra è in pieno lockdown, gli Usa nel mezzo di una crisi sanitaria come non si vedeva da un secolo. Ancora ieri il virologo Anthony Fauci, presentando alla Casa Bianca il piano della nuova amministrazione Biden per la lotta al virus, aveva ribadito un "possibile" ritorno alla "quasi normalità" - e questo includerebbe cinema, teatri e ristoranti, scuole - all'inizio dell'autunno se a fine estate sarà stato raggiunto il target del 70% della popolazione vaccinata.

Lo slittamento della programmazione non ha colto Hollywood di sorpresa: se ne era già parlato la scorsa settimana. "No Time to Day" è il 25/o film della gloriosa serie inizialmente ispirata ai romanzi di Ian Fleming e l'ultimo in cui Daniel Craig interpreterà il ruolo della celebre spia. Il cast include altre superstar tra cui Rami Malek nella parte di Safin, il nemico di Bond, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ben Whishaw e Christoph Waltz.

Mgm ha il controllo della distribuzione in Nord America, mentre Universal ha i diritti internazionali.

Il film è costato circa 200 milioni di dollari e sono dunque necessari incassi sostanziali al box office globale per tornare in pari, argomenta "Variety".

"No Time To Die" era stato il primo film vittima della pandemia quando a marzo era stato posposto a novembre, nei giorni del ponte di Thanksgiving, e poi di nuovo rinviato ad aprile per coincidere con la Pasqua.